Ex-jogador Felipe Melo entra em confusão durante obra em seu condomínio

Felipe Melo se envolveu em confusão com funcionários de uma obra em seu condomínio - Foto: Reprodução/SporTV

Felipe Melo se envolveu em confusão com funcionários de uma obra em seu condomínio - Foto: Reprodução/SporTV

O barulho de uma obra em um condomínio da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, terminou em discussão envolvendo o ex-jogador de futebol Felipe Melo. Segundo vídeos que circulam nas redes sociais, o agora comentarista entra em debate com profissionais da construção.

A conversa dos registros já se inicia com tom elevado. Felipe Melo questionou o trabalho que estava sendo executado. Durante a filmagem, o ex-jogador acusa a obra de cometer irregularidades, que seria um dos motivos de seu incômodo, além do barulho.

"Derrubei! Eu derrubei essa porr* aí! Vocês estão cometendo crime! Crime isso que vocês estão fazendo!", diz o comentarista. Um dos profissionais tenta, então, respondê-lo: "Mas precisava derrubar? Deixa eu te dizer… Ó o tanto de gente aqui, de prova, ó. Ó o tanto de prova".

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A tensão não ficou restrita à discussão registrada no vídeo. Isso porque, depois do episódio, trabalhadores e moradores teriam ficado apreensivos com a situação. Segundo relatos, a proprietária do apartamento demonstrou medo durante toda confusão.

O comentarista já havia reclamado do barulho em um áudio antigo: "Deixa eu te falar, mano… quem que é o seu contato daquele dia que tivemos reunião? Manda… pode encaminhar esse áudio aí". Em seguida, a voz questiona se o combinado feito naquele encontro estaria sendo respeitado: "Quero saber se ele… se a palavra deles vale alguma coisa ou não".

Após a repercussão do caso, o jogador falou com a coluna da Fábio Oliveira, do Metrópoles, onde explicou o motivo do ocorrido.

“Quando tudo começou, Felipe ainda jogava pelo Fluminense, e entre os dias de jogos dos campeonatos mal conseguia descansar em sua própria casa. Mesmo diante de inúmeras reclamações feitas à administração do condomínio, nenhuma medida foi tomada para suprimir os danos que a emissão de ruídos vinha causando”, dizia parte da nota.

