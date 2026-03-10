Briga generalizada entre Atlético e Cruzeiro será investigada pela Polícia Civil

A briga generalizada que ocorreu na final do Campeonato Mineiro, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, no último domingo (8), será investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG). A corporação está avaliando vídeos da confusão e relatos do árbitro Matheus Candançan para a apuração.

Na ocasião, 23 jogadores foram expulsos e, além deles, todos os envolvidos podem ser citados na investigação. Após a conclusão, que não tem prazo definido, o procedimento será enviado ao Ministério Público (MP), que pode denunciar ou não os envolvidos.

Caso o MP vá para frente com a denúncia, ela provavelmente será baseada no Artigo 201 da Lei Geral do Esporte, que cita "promover tumulto, praticar ou incitar violência", podendo ter como pena de reclusão de até dois anos com possibilidade de pagamento de multa. A informação foi confirmada pela rádio Itatiaia.

CONFUSÃO

Após um lance de ataque do Cruzeiro, Christian, do time celeste, chega atrasado na bola e tromba com o goleiro Everson. O goleiro então, sobe no adversário que estava no chão, com os dois joelhos. Os jogadores do Cruzeiro então partiram para cima do goleiro, iniciando a confusão.

Na súmula, foram expulsos:

Cruzeiro - Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo, Villalba, Kauã Prates, Christian, Lucas Romero, Matheus Henrique, Walace, Gerson e Kaio Jorge.

Atlético - Everson, Gabriel Delfim, Preciado, Lyanco, Ruan Tressoldi, Junior Alonso, Renan Lodi, Alan Franco, Alan Minda, Cassierra e Hulk.