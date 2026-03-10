Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo enfrenta Barcelona de Guayaquil em busca da classificação na Libertadores

Partida acontece às 21h30, no Estádio Nilton Santos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de março de 2026 - 15:21
Botafogo joga contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h30, nesta terça (10), no Nilton Santos
Botafogo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam no Estádio Nilton Santos, nesta terça-feira (10), às 21h30, no jogo decisivo que define qual clube irá jogar a fase de grupos da Libertadores. Após o empate em 1 à 1, no Equador, o Alvinegro precisa apenas de uma vitória simples para se classificar. Se o jogo terminar em igualdade mais uma vez, a partida será decidida nas penalidades. 

Chegar a fase de grupos da Libertadores é a primeira meta do Botafogo nessa temporada. A participação nessa fase gera ao clube US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,15 milhões), e a arrecadação pode aumentar dependendo do desempenho da equipe dentro de campo. Cada vitória na fase de grupos significa US$ 330 mil (R$ 1,69 milhão), para o caixa do clube.

A questão financeira para o Botafogo é relevante, que já teve um início de ano conturbado com demissões em massa por corte de gastos, além de outros imbróglios envolvendo o empresário John Textor e a Eagle Holdings. 

Dentro de campo, o técnico argentino Martín Anselmi tem o retorno do volante Allan que se recuperou de lesão e chegou a treinar como titular no meio campo ao lado de Danilo, durante a semana. Com a presença do veterano, Newton foi improvisado na zaga.

A partida tem transmissão exclusiva da ESPN e Disney+. 

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Bastos, Newton, Barboza e Alex Telles; Allan e Danilo, Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral.

Provável escalação do Barcelona de Guayaquil: Contreras; Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla; Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Tito Villalba, Tomás Martínez; Benedetto.

