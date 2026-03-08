Charles do Bronxs domina luta e é o novo campeão BMF

Charles do Bronx com o cinturão BMF após a vitória sobre Max Holloway no UFC 326 - Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Charles do Bronx com o cinturão BMF após a vitória sobre Max Holloway no UFC 326 - Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Charles "Do Bronxs" Oliveira, tinha a difícil missão de tentar parar o campeão Max Holloway na luta principal do UFC, na madrugada de sábado (7), e além de conseguir trazer um cinturão inédito para o Brasil, ele dominou todas valências da luta em frente a um adversário histórico.

O cinturão BMF foi criado em 2019 e ele premia os lutadores mais durões. A sigla significa "Badass Motherfucker", algo como o mais casca grossa.

Detentor do cinturão, até então, Max Holloway é um gênio da trocação, tem um boxe afiado e diversos nocautes ao longo de sua trajetória. Sabendo disso, Charles entrou no octógono focado no plano de jogo e sabia que não podia errar.

Com base no jiu-jitsu, o brasileiro deixou claro desde o início da luta qual seria sua estratégia, ele jogava golpes apenas na intenção de se aproximar para agarrar e quedar seu adversário.

Charles do Bronx tenta finalização contra Max Holloway no UFC 326 | Foto: Sean M. Haffey/Getty Images

O americano foi quedado em todos os cinco rounds da luta e quando caia no chão nada podia fazer. Charles dominou a luta no solo, tentando a todo momento uma finalização e acertando alguns golpes que machucavam o adversário.

No final, Oliveira ganhou por decisão unânime dos juízes e dentro do octógono teve a presença do próprio pai colocando o cinturão BMF nele.

Na co-luta principal da noite, Caio Borralho ganhou do holandês Reinier de Rider. Outros dois brasileiros que também merecem uma emoção honrosa são Gregory Robocop e Rodolfo Bellato, que nocautearam seus adversários.