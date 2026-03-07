Rayssa Leal garante vaga na final do Mundial de Skate Street em São Paulo

Com a pontuação, a atleta avançou para a final na segunda colocação geral da semifinal - Foto: Reprodução/Sportv

Com a pontuação, a atleta avançou para a final na segunda colocação geral da semifinal - Foto: Reprodução/Sportv

A skatista brasileira Rayssa Leal confirmou sua vaga na final do Mundial de Skate Street após uma apresentação consistente na semifinal disputada neste sábado (7), em São Paulo. A maranhense teve um desempenho seguro e terminou a fase entre as melhores da competição, garantindo presença na decisão.

Durante a prova, Rayssa somou 142,52 pontos, resultado obtido com a combinação da melhor volta e da melhor manobra. Com a pontuação, a atleta avançou para a final na segunda colocação geral da semifinal.

Leia também

Charles do Bronxs disputa o cinturão BMF neste sábado (7), no UFC

Botafogo anuncia o retorno de Júnior Santos

A competição reúne algumas das principais atletas do skate mundial e está sendo realizada no Parque Cândido Portinari, na capital paulista. A final do street feminino acontece neste domingo (8).

Atual campeã da competição, Rayssa entra na decisão em busca de mais um título mundial. Caso conquiste o primeiro lugar, a brasileira poderá alcançar o tricampeonato do torneio.