Flamengo e Fluminense decidem final do Carioca neste domingo (8)

Jogo será realizado em partida única no Maracanã

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de março de 2026 - 14:02
Lance de Fluminense x Flamengo pelo Campeonato Carioca -

Flamengo e Fluminense realizam a final do Campeonato Carioca em partida única, nesse domingo (8), às 18h, no Maracanã. Das últimas sete finais de estaduais, essa será a sexta decisão entre a dupla FlaFlu.

Apesar de ter feito uma campanha melhor e consequentemente ter conquistado a Taça Guanabara, o Fluminense não terá vantagem na decisão. Se o jogo terminar em empate, a partida será decidida nas penalidades.

Os times se enfrentaram ainda na fase de grupos e na ocasião, o tricolor se saiu melhor e venceu a partida por 2 a 1. 

Além de uma decisão, o jogo será também a estreia do técnico Leonardo Jardim a frente do rubro negro, após a demissão de Filipe Luis. O português pode já levantar uma taça em seu primeiro jogo pela equipe.

Do lado tricolor, o técnico Luis Zubeldia tenta conquistar seu primeiro título no futebol brasileiro, já que durante sua passagem pelo São Paulo, ele não conquistou nenhum torneio.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e John Kennedy.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz (Vitão), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo (Pulgar) e Paquetá; Carrascal (Arrascaeta), Cebolinha e Pedro.

