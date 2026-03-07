Botafogo anuncia o retorno de Júnior Santos

Um dos heróis da conquista de Libertadores de 2024, está de volta ao Botafogo. O clube anunciou nas redes sociais o retorno do atacante Júnior Santos. O atleta que estava no Atlético Mineiro, chega por empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

O clube mineiro será quem vai arcar com o pagamento dos salários do atacante de 31 anos, mas o Alvinegro pode eventualmente arcar com os vencimentos do atleta. Há um acordo entre os clubes que prevê que o Botafogo pague uma parcela de salários caso o jogador atinga metas individuais de performance.

Aos 31 anos, Júnior conviveu com lesões na temporada passada, anotando apenas dois gols em 28 partidas pela Atlético-MG. A última vez que o atacante entrou em campo foi em setembro de 2025.

A passagem de Júnior Santos pelo clube mineiro ficou muito a baixo do esperado, convivendo com lesões e atuações ruins, o atleta não conseguiu desempenhar o futebol que fez com que o Atlético desembolsasse R$ 48 milhões para contrata-lo do próprio Botafogo.

Pelo Alvinegro, Júnior Santos tem ao todo 115 jogos, com 28 gols marcados e 9 assistências, além das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2024.