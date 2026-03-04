Maricá: Aulão gratuito de Jiu-Jitsu apresenta técnicas de defesa pessoal para mulheres

A aula será ministrada pela professora Mariane Nunes, que reforça o papel do jiu-jitsu como instrumento de proteção e empoderamento - Foto: Divulgação

Em celebração ao Mês da Mulher, a Simbolus Academia, em Maricá, vai realizar um aulão gratuito de Jiu-Jitsu exclusivo para mulheres. A atividade acontece nesta sexta-feira (06), a partir das 19h, e tem como objetivo incentivar a prática esportiva feminina, promover saúde e apresentar técnicas básicas de defesa pessoal.

Aberta ao público, a iniciativa busca oferecer um ambiente seguro e acolhedor para que mulheres de diferentes idades possam conhecer a modalidade e seus benefícios. Além de contribuir para o fortalecimento muscular, melhora do condicionamento físico e redução do estresse, o jiu-jitsu também desenvolve autoconfiança, disciplina e preparo emocional.

Para o sócio-proprietário da academia, Leandro Cardoso, a ação tem um simbolismo especial neste período:

“Mais do que uma aula, esse encontro representa incentivo, autonomia e cuidado. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação. Queremos que cada mulher que participe se sinta mais confiante, fortalecida e consciente da própria capacidade”, destaca.

“O jiu-jitsu ensina técnica, estratégia e controle. Muitas mulheres chegam buscando aprender defesa pessoal e acabam descobrindo também um espaço de fortalecimento físico e emocional. Nosso objetivo é mostrar que elas podem ocupar qualquer espaço, inclusive o tatame, com segurança e confiança”, afirma.

A expectativa é reunir praticantes e iniciantes em um momento de integração e valorização da mulher por meio da modalidade.

SERVIÇO

Aulão gratuito de Jiu-Jitsu para mulheres – Simbolus Academia

Data: 6 de março de 2026 (sexta-feira)

Horário: 19h

Endereço: Av. Roberto Silveira, 2281 - Flamengo, Maricá - RJ, 24903-810

Evento gratuito

Exclusivo para mulheres