Maricá: Aulão gratuito de Jiu-Jitsu apresenta técnicas de defesa pessoal para mulheres
Iniciativa busca promover saúde, autoestima e segurança no Mês das Mulheres, em Maricá
Em celebração ao Mês da Mulher, a Simbolus Academia, em Maricá, vai realizar um aulão gratuito de Jiu-Jitsu exclusivo para mulheres. A atividade acontece nesta sexta-feira (06), a partir das 19h, e tem como objetivo incentivar a prática esportiva feminina, promover saúde e apresentar técnicas básicas de defesa pessoal.
Aberta ao público, a iniciativa busca oferecer um ambiente seguro e acolhedor para que mulheres de diferentes idades possam conhecer a modalidade e seus benefícios. Além de contribuir para o fortalecimento muscular, melhora do condicionamento físico e redução do estresse, o jiu-jitsu também desenvolve autoconfiança, disciplina e preparo emocional.
Para o sócio-proprietário da academia, Leandro Cardoso, a ação tem um simbolismo especial neste período:
“Mais do que uma aula, esse encontro representa incentivo, autonomia e cuidado. O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação. Queremos que cada mulher que participe se sinta mais confiante, fortalecida e consciente da própria capacidade”, destaca.
A aula será ministrada pela professora Mariane Nunes, que reforça o papel do jiu-jitsu como instrumento de proteção e empoderamento:
“O jiu-jitsu ensina técnica, estratégia e controle. Muitas mulheres chegam buscando aprender defesa pessoal e acabam descobrindo também um espaço de fortalecimento físico e emocional. Nosso objetivo é mostrar que elas podem ocupar qualquer espaço, inclusive o tatame, com segurança e confiança”, afirma.
A expectativa é reunir praticantes e iniciantes em um momento de integração e valorização da mulher por meio da modalidade.
SERVIÇO
Aulão gratuito de Jiu-Jitsu para mulheres – Simbolus Academia
Data: 6 de março de 2026 (sexta-feira)
Horário: 19h
Endereço: Av. Roberto Silveira, 2281 - Flamengo, Maricá - RJ, 24903-810
Evento gratuito
Exclusivo para mulheres