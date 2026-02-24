Santa Cruz vence e volta à Marquês de Sapucaí em 2027 pela Série Ouro

A Acadêmicos de Santa Cruz é a grande campeã da Série Prata e volta à Marquês de Sapucaí, pela Série Ouro, quatro anos após ter sido rebaixada e passado a desfilar na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, na Zona Norte do Rio. Com desfile sólido, cantor forte e sem perda de pontos em obrigatoriedades no regulamento, a agremiação foi a campeã geral, com maior número de pontos, entre as 29 agremiações que se apresentaram nas noites de domingo (15) e segunda (16) do Carnaval de 2026.

A escola apresentou o enredo 'Brasil de Mil Faces em Um Só Coração', criado por uma comissão de carnaval, composta por Lane Santana, Rodrigo Bonan, Márcio Pessoah e Maria Clara Vianna. Já na reta final da apuração, o presidente Moysés Antônio Coutinho filho, o Zezo,emocionado, não conseguia conter o choro. "Essa vitória é de toda a comunidade, fruto do árduo trabalho de um ano inteiro", afirmou. Após a apuração, em um clube do Irajá, no subúrbio do Rio, uma grande festa foi iniciada na quadra da escola, em Santa Cruz.

Rebaixamento - Oito escolas foram rebaixadas para a Série Bronze, também na Intendentes : Império de Nova Iguaçu, União de Jacarepaguá, Siri de Ramos, Acadêmicos do dendê, Independente da Praça da Bandeira, Chatuba de Mesquita, Vizinha Faladeira e Leão do Iguaçu.

Série Bronze - A Sereno de Campo Grande é a grande campeã da Série Bronze do Carnaval 2026. Em apuração antes da abertura dos envelopes da Série Ouro, a "Coruja de Campo Grande" confirmou o favoritismo com o enredo "Com o Olhar da Coruja, Enxergamos Além da Escuridão", garantindo o retorno triunfal à Série Prata em 2027.