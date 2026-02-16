Flminense vence o Bangu por 3 a 1 e avança às semifinais do Carioca 2026

Após a dramática semifinal da Copa do Brasil 2025, decidida nos pênaltis a favor do Vasco, a equipe de São Januário e o Fluminense vão voltar a se encontrar em mais um confronto eletrizante, dessa vez pelas semifinais do Campeonato Carioca 2026. O Tricolor conquistou a vaga ao vencer o Bangu, por 3 a 1, em partida realizada pelas quartas-de-final, no Maracanã, na noite desse sábado (16).

O jogo contra o Vasco, que passou às semis ao vencer, nos pênaltis, o Volta Redonda, no ultimo sábado (14), em São Januário, após empate em 1 a 1, será realizado no próximo fim de semana - sábado ou domingo - no Maracanã.

A equipe mista de Luis Zubeldía construiu o placar com Savarino, Canobbio e Ganso. Ricardo Sena descontou para o time da Zona Oeste.

Foram nos primeiros 45 minutos que o Fluminense converteu a superioridade nos primeiros gols que encaminharam o resultado. A equipe de Zubeldía entrou em campo com um time misto.

Savarino foi quem abriu o placar, fazendo seu primeiro gol com a camisa tricolor, aos 34 minutos. E foi um golaço. Quatro minutos depois foi a vez de Canobbio ampliar, de fora da área.

Do outro lado, o Bangu até tentou segurar o ímpeto tricolor, e conseguiu nos primeiros minutos. Mas sucumbiu na segunda metade da etapa inicial e praticamente não ofereceu perigo.