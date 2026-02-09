Ferj define datas e horários das quartas de final do Cariocão
O grande clássico desta fase, entre Botafogo e Flamengo, vai acontecer no domingo de Carnaval
A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) definiu, nesta segunda-feira (9), a data e os horários dos quatro jogos das quartas de final do Campeonato Carioca. As partidas serão, todas, em dias diferentes.
O grande clássico desta fase, entre Botafogo e Flamengo, vai acontecer no domingo de Carnaval, dia 15. O jogo será no Estádio Nilton Santos, às 17h30.
O Vasco, que vai encarar o Volta Redonda, vai entrar em campo no sábado. A partida será realizada em São Januário, às 21h30.
Já o Fluminense, que mede forças com o Bangu, jogará apenas na segunda-feira (16) de Carnaval. O jogo vai acontecer no Maracanã, às 18h.
E o único jogo sem os chamados 'grandes' será o primeiro a ser realizado. A partida entre Madureira e Boavista acontece na sexta (13), às 17h, no Estádio Conselheiro Galvão.
Nesta fase, mandam os jogos os clubes que terminaram mais bem colocados na classificação final. Não há vantagem para nenhum time, por isso, em caso de empate, o confronto será definido nos pênaltis.
Na semifinal, o vencedor do duelo entre Fluminense e Bangu encara quem ganhar de Vasco e Volta Redonda. No outro lado da chave, quem vencer entre Botafogo e Flamengo vai encarar o vencedor de Madureira e Boavista.
Na próxima quinta-feira (12), Fluminense e Botafogo se enfrentam pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e você pode acompanhar a transmissão em OSG Esportes, através do Youtube e também do Facebook.
OSG Esportes estará com equipe completa no Maracanã e vai levar informações e muito entretenimento. A transmissão começa às 19h e a bola rola às 19h30.