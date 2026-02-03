Vasco encaminha a contratação do atacante Claudio Spinelli, do Del Valle

O Vasco entrou em acordo com o Independiente del Valle e está próximo de concretizar a contratação do atacante Claudio Spinelli, de 29 anos. Restam apenas algumas questões burocráticas e a realização de exames médicos.

O argentino será comprado pelo clube carioca. O Cruzmaltino havia realizado duas propostas de empréstimo, mas ambas foram negadas pelo clube equatoriano. A negociação final ficará em cerca de US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,5 milhões).

A diretoria vascaína vê Spinelli como uma ótima oportunidade de mercado, pelo baixo valor de transferências e salário para a realidade do futebol brasileiro. A aquisição será parcelada em pouco mais de dois anos, estratégia comum da diretoria para compras de jogadores.

A posição de centroavante é uma das prioridades do Vasco no mercado. O time perdeu Rayan e Vegetti para o setor. Brenner foi contratado para ser o titular da função, mas há uma lacuna no banco de reservas para a posição, que atualmente é ocupada por GB.