Sine Itaboraí divulga novas oportunidades de emprego; confira!
Vagas contemplam diferentes áreas profissionais, incluindo oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD)
A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), informa que estão abertas novas vagas de trabalho para moradores do município. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de experiência, reforçando o compromisso da gestão municipal com a geração de emprego e renda para a população.
Entre as vagas disponíveis, há opções para o setor comercial, educacional, operacional e de serviços, além de oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados devem ficar atentos aos requisitos exigidos para cada função.
Vale destacar que as inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro.
Confira abaixo as vagas ofertadas:
Vendedor Externo
Requisitos: Desejável experiência em vendas. Oferece remuneração fixa, plano de saúde e odontológico, TotalPass, Gympass e auxílio-creche.
Atendente
Requisitos: Experiência na função.
Psicólogo
Requisitos: Experiência na função.
Professor de Informática
Requisitos: Experiência na função.
Professor de Inglês
Requisitos: Experiência na função.
Vendedor
Requisitos: Experiência na função.
Instalador de Energia Solar
Requisitos: Experiência na função.
Tratorista
Requisitos: Experiência na função, preferencialmente com atuação em trator de roçada mecanizada, CNH categoria C com EAR (Exerce Atividade Remunerada).
PCD – Diversas Funções
Requisitos: Laudo médico atualizado.
PCD – Atendente de Cinema
Requisitos: Não é necessário ter experiência. É preciso disponibilidade para aprender e flexibilidade de horário. Vaga destinada a homens e mulheres.
Motorista Munck/Prancha
Requisitos: CNH categoria D, curso certificado coletivo, experiência na função e operação de caminhão munck e prancha.
O SINE Itaboraí reforça a importância de os candidatos comparecerem com a documentação necessária e atenderem aos requisitos exigidos para cada vaga. As oportunidades são atualizadas constantemente, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho formal.