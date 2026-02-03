Sine Itaboraí divulga novas oportunidades de emprego; confira!

O SINE Itaboraí reforça a importância de os candidatos comparecerem com a documentação necessária e atenderem aos requisitos exigidos para cada vaga - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), informa que estão abertas novas vagas de trabalho para moradores do município. As oportunidades abrangem diferentes áreas de atuação e níveis de experiência, reforçando o compromisso da gestão municipal com a geração de emprego e renda para a população.

Entre as vagas disponíveis, há opções para o setor comercial, educacional, operacional e de serviços, além de oportunidades exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados devem ficar atentos aos requisitos exigidos para cada função.

Vale destacar que as inscrições devem ser realizadas presencialmente no Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro.

Confira abaixo as vagas ofertadas:

Vendedor Externo

Requisitos: Desejável experiência em vendas. Oferece remuneração fixa, plano de saúde e odontológico, TotalPass, Gympass e auxílio-creche.

Atendente

Requisitos: Experiência na função.

Psicólogo

Requisitos: Experiência na função.

Professor de Informática

Requisitos: Experiência na função.

Professor de Inglês

Requisitos: Experiência na função.

Vendedor

Requisitos: Experiência na função.

Instalador de Energia Solar

Requisitos: Experiência na função.

Tratorista

Requisitos: Experiência na função, preferencialmente com atuação em trator de roçada mecanizada, CNH categoria C com EAR (Exerce Atividade Remunerada).

PCD – Diversas Funções

Requisitos: Laudo médico atualizado.

PCD – Atendente de Cinema

Requisitos: Não é necessário ter experiência. É preciso disponibilidade para aprender e flexibilidade de horário. Vaga destinada a homens e mulheres.

Motorista Munck/Prancha

Requisitos: CNH categoria D, curso certificado coletivo, experiência na função e operação de caminhão munck e prancha.

O SINE Itaboraí reforça a importância de os candidatos comparecerem com a documentação necessária e atenderem aos requisitos exigidos para cada vaga. As oportunidades são atualizadas constantemente, ampliando as chances de inserção no mercado de trabalho formal.