Pré-carnaval gratuito na Cantareira, em Niterói; saiba mais

A edição de pré-Carnaval é aguardada com expectativa na cidade e promete transformar a Cantareira em uma grande avenida - Foto: Divulgação

A edição de pré-Carnaval é aguardada com expectativa na cidade e promete transformar a Cantareira em uma grande avenida - Foto: Divulgação

Neste domingo (8), a partir das 15h, acontece a edição especial de pré-Carnaval da Roda Clandestina, no Estúdio Onze Botequim, na Praça da Cantareira, em Niterói. Formado por oito mulheres da cidade, o grupo homenageia grandes vozes femininas do samba e da MPB. O evento contará ainda com a participação do bloco A Culpa é Nossa, dando início à programação de pré-Carnaval 2026 na cidade. A entrada é gratuita.

A Roda Clandestina é formada por Carolina Vergara Muzi (percussão e voz), Cíntia Krauser (pandeiro e voz), Fernanda de Paula (pandeiro e voz), Flávia Freitas (cavaquinho e violão), Paula Guimarães (violão), Janine Britto (percussão), Danielle Silva (violão, pandeiro e voz) e Thainã Vianna (tantã). O grupo já se apresentou em importantes redutos do samba e da cultura, como o Clube Renascença, o Rio Scenarium, o Teatro Popular Oscar Niemeyer e a própria Praça da Cantareira, tradicional reduto boêmio de Niterói e berço das bambas.

A edição de pré-Carnaval é aguardada com expectativa na cidade e promete transformar a Cantareira em uma grande avenida. O repertório traz sucessos de nomes consagrados do samba, como Jorge Aragão, Leci Brandão, Clara Nunes, Toninho Geraes e Alcione, convidando o público a cantar, dançar e ocupar a rua.

“Estamos muito animadas em chegar com tudo para o Carnaval 2026! Junto do bloco A Culpa é Nossa, vamos sacudir Niterói nesse show mais que especial. Por isso, convidamos todo mundo a vestir a fantasia, vir pra rua e brincar com a gente. E o melhor: é gratuito e todo mundo é bem-vindo”, afirma Carol Vergara, uma das idealizadoras da Roda Clandestina.

Sobre a Roda Clandestina

A história da Roda Clandestina começou em 2023, a partir de uma oficina social de instrumentos voltada para mulheres, em Niterói. Foi nesse encontro que as integrantes se conheceram e descobriram que, apesar das diferentes origens e idades, compartilhavam a mesma paixão pela música. Desde então, o grupo vem se fortalecendo como expressão de memória, identidade e representatividade feminina no samba, conquistando espaço em um cenário historicamente marcado pela predominância masculina.

Em março de 2026, a Roda Clandestina completa dois anos de trajetória, celebrando as vitórias alcançadas com a mesma filosofia que orienta sua caminhada desde o início: “pisando nesse chão devagarinho, com humildade e ousadia”. Mesmo em um território musical ainda marcado por disputas, o grupo segue firme, entregando qualidade, alegria e festa - entendendo o samba também como forma de resistência. Em algumas apresentações, a energia da roda ganha um brilho especial com a participação da cantora e compositora Nilze Benedicto, que empresta sua voz e suas canções ao grupo e ao público.

Serviço

Roda Clandestina – Pré-Carnaval gratuito

Domingo, 8 de fevereiro de 2026

A partir das 15h

Estúdio Onze Botequim – Praça Leoni Ramos, 09 – Praça da Cantareira, Niterói

Entrada gratuita

Canais oficiais

Instagram: https://www.instagram.com/roda.clandestina/

YouTube: https://www.youtube.com/@rodaclandestina