Buscando se aproximar da vaga na próxima fase do Carioca, Vasco enfrenta o Madureira em São Januário

O Vasco mede forças na noite desta segunda-feira (02) contra o Madureira, às 20h (horário de Brasília), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Mesmo atuando em suas dependências, o Cruz-Maltino é o visitante do duelo.

O time do técnico Fernando Diniz tem sete pontos nas primeiras quatro rodadas. O clube tenta ficar mais próximo da vaga nas quartas e precisa de vitória para isso. O estadual tem sido encarado internamente como uma preparação para o Brasileirão.

Utilizando um time misto, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, João Vítor; Hugo Moura, Tchê Tchê; Rojas, JP, Andrey Fernandes (David); Andres Gomez.

O Madureira faz uma regular campanha até aqui. O Tricolor Suburbano conquistou seis pontos e tem duas vitórias e duas derrotas, pontuação que o deixou na terceira posição no início da quinta rodada. O time tenta uma vitória depois da derrota contra a Portuguesa na última partida.

Toninho Andrade deve escalar o Madureira da seguinte forma: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton.

A arbitragem é de responsabilidade de Lucas Coelho Santos. Ele é auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Claros de Almeida Tavares dos Reis. O VAR é comandado por Pathrice Wallace Corrêa Maia.