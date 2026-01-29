Prefeitura de Maricá lança obras do novo Plaza Maricá Shopping

Com o início da operação, o empreendimento deverá criar milhares de novas oportunidades de trabalho e atrair entre 5 mil e 6 mil visitantes por dia - Foto: Divulgação

Com o início da operação, o empreendimento deverá criar milhares de novas oportunidades de trabalho e atrair entre 5 mil e 6 mil visitantes por dia - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá realiza nesta sexta-feira (31) o lançamento oficial das obras do Plaza Maricá Shopping, novo empreendimento que terá o município como coinvestidor e integra a estratégia de diversificação econômica da cidade. A iniciativa é conduzida por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e da Maricá Global Invest (MGI), com foco na geração de empregos e no fortalecimento dos setores de comércio e serviços.

A cerimônia acontecerá às 11h, no local onde o shopping será construído, na Rodovia Amaral Peixoto, km 29, no bairro de Camburi. Durante a fase de obras, a expectativa é de que sejam gerados cerca de 3 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas. Com o início da operação, o empreendimento deverá criar milhares de novas oportunidades de trabalho e atrair entre 5 mil e 6 mil visitantes por dia.

O Plaza Maricá Shopping terá uma área total de 32 mil metros quadrados e contará com duas mega lojas, 94 lojas satélites e cerca de 100 operações comerciais. O centro comercial também terá mil vagas de estacionamento, praça de alimentação, salas de cinema e um parque de diversões com área de 1.000 m².

O empreendimento representa mais um avanço no desenvolvimento econômico e urbano de Maricá, ampliando a oferta de comércio, serviços e lazer para a população.