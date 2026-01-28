Fluminense estreia com pé direito no Brasileirão 2026

O Fluminense venceu o Grêmio por 2 a 1, nesta quarta-feira (28/01), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Nonato e Lucho Acosta marcaram os gols da vitória do Tricolor, que somou seus primeiros três pontos na competição.

A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía volta a campo no próximo domingo (01/02) para enfrentar o Botafogo, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida será às 20h30, no Estádio Nilton Santos.

PRIMEIRO TEMPO

Em uma etapa inicial de poucas oportunidades, o Fluminense logo tomou a iniciativa e propôs o jogo no lado ofensivo no começo do confronto. A primeira chance foi logo aos dois minutos, quando John Kennedy recebeu passe de Lucho Acosta e finalizou abafado pelo goleiro. Aos 24, John Kennedy tocou para Kevin Serna, que cortou para o meio e finalizou na rede pelo lado de fora.

Depois de um período de maior equilíbrio, o Tricolor voltou a ter mais o comando das ações da partida e tentou furar a defesa adversária com toques rápidos ao redor da área. Em uma dessas jogadas, aos 43 minutos, Canobbio recebeu de Lucho Acosta na intermediária e chutou para fora. Aos 49, Lucho Acosta cobrou falta por cima do travessão.

SEGUNDO TEMPO

O Fluminense voltou do intervalo de forma arrebatadora. Logo no primeiro minuto, John Kennedy fez boa jogada de pivô e tocou para Renê finalizar para defesa do goleiro. No rebote, Nonato empurrou para o gol vazio e abriu o placar para o Tricolor. Aos seis, Martinelli achou lindo passe para Canobbio, que invadiu a área e chutou para defesa do goleiro.

Apesar da vantagem, o Tricolor continuou pressionando. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio curto, Martinelli recebeu de Renê dentro da área e finalizou rasteiro para defesa do goleiro. Na sequência, Renê cobrou escanteio rasteiro para Lucho Acosta acertar um belo chute e marcar um golaço para o Tricolor.

O Grêmio descontou aos 29 minutos. O Fluminense administrou a vantagem até o fim da partida e conquistou sua primeira vitória no Brasileiro.