OSG Esportes transmite Fluminense x Grêmio na abertura do Brasileirão 2026

O Campeonato Brasileiro 2026 começa nesta quarta-feira, e o primeiro time carioca a entrar em campo será o Fluminense, que enfrenta o Grêmio, às 19h30, no Maracanã. A OSG Esportes estará in loco para acompanhar todos os detalhes da partida e levar ao torcedor tricolor uma cobertura completa.

A transmissão começa às 19h, com informações atualizadas, bastidores e tudo o que envolve o Tricolor das Laranjeiras. Durante o jogo, a narração ficará por conta de Alexandre Chalita, com comentários de Tai-pan Salgado. As reportagens serão de Thiago Soares e Luiz Fernando Andrade.

Pela primeira vez na temporada, o Fluminense deve utilizar 100% de seu time titular. Vale destacar que, nas vitórias sobre Nova Iguaçu e Flamengo, o clube contou com seus principais jogadores, mas sempre preservando algum atleta.

A partida marca também a estreia de Luis Zubeldía em 2026. O treinador argentino retorna ao comando do Fluminense após passar por um procedimento cardíaco. No Maracanã, o retrospecto com Zubeldía é impressionante: 12 jogos e 12 vitórias como mandante.

Do outro lado, o Grêmio, comandado por Luís Castro, ex-Botafogo, busca recuperação após a derrota no clássico gaúcho contra o Internacional, no último domingo, por 4 a 2.

O duelo promete grandes nomes em campo: de um lado, Arana, Martinelli, Lucho Acosta e Serna; do outro, Marcos Rocha, Arthur, Tetê e Carlos Vinícius.

Acompanhe tudo ao vivo na OSG Esportes, no YouTube de O São Gonçalo.

