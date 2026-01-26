Após vitória por 2 a 1, tricolores ironizam a derrota do rival nas redes sociais

Os tricolores foram dormir felizes e acordaram sorridentes depois da vitória do Fluminense por 2 a 1 contra o Flamengo, na noite desse domingo (25), pelo Campeonato Carioca. Nas redes sociais, a torcida do Fluminense não perdeu a oportunidade de fazer memes com os rivais.

O placar favorável para o Fluminense, deixou o time com 9 pontos em apenas quatro partidas disputadas pelo Campeonato Carioca e já conseguiu assumir a liderança do Grupo A. Porém o Flamengo ficou em uma posição complicada, com apenas 4 pontos conquistados das 5 partidas disputadas, e nesse momento, fica de fora da classificação para as semifinais.

Nas redes sociais, os internautas tricolores não perderam tempo e fizeram vários memes ironizando a derrota do Rubro-Negro.

Tricolores ironizam a derrota do Flamengo | Foto: Reprodução - X

As equipes voltam a jogar novamente pelo Campeonato Brasileiro, no meio da semana. O Flamengo enfrenta o São Paulo, no Morumbi, na próxima quarta-feira (28), enquanto no mesmo dia o Fluminense joga contra o Grêmio, no Maracanã.