Fluminense x Flamengo: veja onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, no primeiro Fla-Flu de 2026. O clássico é válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca e promete casa cheia para mais um capítulo da rivalidade mais tradicional do futebol brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, no sinal aberto, além do Premiere, no pay-per-view, e do GE TV, via streaming.

O Fluminense chega embalado após a vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu, resultado que manteve a equipe dividindo a liderança do Grupo A. Com seis pontos somados em três partidas, o Tricolor contabiliza duas vitórias e uma derrota neste início de Estadual. Apesar do bom momento, o time ainda não contará com Luis Zubeldía à beira do campo. O treinador retorna aos trabalhos, mas só deve estrear oficialmente no comando da equipe no Campeonato Brasileiro.

Já o Flamengo vem confiante depois de vencer o Vasco por 1 a 0 no último clássico e seguirá utilizando força máxima no Carioca. O Rubro-Negro ocupa posição intermediária na tabela, mas a escolha por manter a base titular demonstra a intenção de ganhar ritmo e consistência logo no início da temporada. O técnico Filipe Luís deve repetir a formação utilizada na rodada anterior, apostando na experiência e na intensidade do elenco principal.

No Fluminense, a expectativa recai sobre nomes como Serna, Canobbio e John Kennedy, que formam o setor ofensivo da equipe, além da experiência de Fábio no gol. O meio-campo tricolor deve ter Martinelli, Nonato e Lucho Acosta na articulação das jogadas. Pelo lado rubro-negro, Bruno Henrique, Cebolinha e Plata são as principais apostas no ataque, enquanto Pulgar e Carrascal comandam a criação no meio.

A arbitragem da partida ficará a cargo de Alex Gomes Stéfano, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Daniel de Oliveira Alves Pereira. O VAR será comandado por Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.