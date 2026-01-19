Australian Open: João Fonseca estreia na competição nesta segunda (19); Veja horário e onde assistir

Número 32 do mundo, Fonseca ainda não jogou neste ano - Foto: Reprodução/US Open

Número 32 do mundo, Fonseca ainda não jogou neste ano - Foto: Reprodução/US Open

O brasileiro João Fonseca já tem data e horário para estrear no Australian Open. Cabeça de chave pela primeira vez na competição, o tenista entra em quadra a partir das 22h40 (de Brasília) desta segunda-feira, (19) para enfrentar o americano Eliot Spizzirri, atual 89º do ranking.

A partida será a segunda do dia na 1573 Arena, a quinta maior quadra do complexo de Melbourne. O jogo de abertura acontece às 21h, entre o chileno Cristian Garín e o italiano Luciano Darderi.

Leia também:

Com time alternativo, Flamengo sofre derrota, por 3 a 0, para o Volta Redonda

Fluminense perde para o Boavista por 1 a 0, no Campeonato Carioca



Caso avance à segunda rodada, João Fonseca enfrentará o vencedor do confronto entre o italiano Luca Nardi, número 108 do mundo, e o chinês Wu Yibing, 168 no ranking mundial.

Número 32 do mundo, Fonseca ainda não jogou neste ano, pois desistiu dos ATPs 250 de Brisbane e Adelaide por causa de dores na lombar. No mesmo período, o brasileiro ficou fora da lista de convocados para os qualifiers da Copa Davis. Em entrevista coletiva, ele chegou a explicar que nasceu "com um problema nas costas", embora esteja "tentando fazer o nosso melhor para recuperar 100% e jogar o Australian Open".

Horário e onde assistir ao vivo

Data e horário: 19 de janeiro, às 22h40 (de Brasília)

Local: 1573 Arena. Melbourne, na Austrália

Onde assistir: ESPN e Disney+