Fluminense perde para o Boavista por 1 a 0, no Campeonato Carioca
Partida foi realizada no estádio Elcyr Rezende, em Bacaxá, nesse sábado (18)
O Fluminense foi superado pelo Boavista por 1 a 0, neste sábado (17/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá. Com o resultado, o Tricolor mantém os três pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo, posição que pode ser alterada porque a segunda rodada está em andamento hoje (18) e amanhã (19)
A próxima partida da equipe será na quinta-feira (22/01) contra o Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Carioca. O confronto será às 21h30, no Estádio Luso Brasileiro.
PRIMEIRO TEMPO
O jogo teve início truncado, com poucas chances claras. O Fluminense apostou em jogadas pelos lados para encontrar espaços na defesa adversária e teve sua primeira oportunidade aos 23 minutos, com cabeceio de Igor Rabello para fora.
O Tricolor voltou a levar perigo aos 32, quando Arana cruzou rasteiro para a área e a defesa interceptou. A equipe aumentou a presença no campo defensivo e, aos 37, Matheus Reis finalizou de fora da área próximo à trave. Aos 45, Matheus Reis levou até a linha de fundo e cruzou para Lelê, que finalizou para defesa do goleiro.
SEGUNDO TEMPO
Aos dois minutos, Caran abriu o placar para o adversário. Buscando o resultado, o Fluminense partiu para cima e, aos 16, Lelê quase empatou a partida, mas foi desarmado antes que pudesse finalizar.
Aos 20, Fidelis mandou de cabeça, exigindo defesa do goleiro. Pouco depois, aos 25, Agner cobrou falta na área e Jemmes cabeceou na trave. A equipe seguiu pressionando até o último minutos, mas não conseguiu o empate.