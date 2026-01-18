Com time alternativo, Flamengo sofre derrota, por 3 a 0, para o Volta Redonda

Na próxima rodada, o Fla terá o clássico contra o Vasco a ser disputado, na quarta-feira (21), no Maracanã - Foto: Divulgação/CR Flamengo

Na segunda rodada do Cariocão, o Flamengo perdeu para o Volta Redonda por 3 a 0 na noite deste sábado (17), no Raulino de Oliveira. Vale frisar que o Rubro-Negro ainda atuou com uma equipe formada por atletas das categorias de base. Na próxima rodada, o Fla terá o clássico contra o Vasco a ser disputado, na quarta-feira (21), no Maracanã.

O jogo

O começo de partida foi paralisado logo aos três minutos após falta dura de Carbone em Ygor Catatau. O atacante do Volta Redonda recebeu atendimento no gramado. Na primeira descida ao ataque, os Garotos do Ninho chegaram a abrir o placar com Douglas Telles. Porém, após revisão do VAR, ficou constatado impedimento de Joshua na origem da jogada.

Com apenas dez minutos de bola rolando, Carbone levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time rubro-negro com um homem a menos. O Volta Redonda, por sua vez, fez valer a superioridade numérica e inaugurou o marcador aos 16’. Em contra-ataque, Ygor Catatau foi lançado pela direita e cruzou rasteiro para MV completar de carrinho para as redes: 1 a 0.

Após o gol do adversário, o Flamengo tentou descer ao ataque por algumas vezes, mas era neutralizado pela defesa do Volta Redonda, que reduzia os espaços e dificultava os avanços da equipe rubro-negra. Aos 45’, Douglas Telles deu bom passe para Daniel Sales, que invadiu a área e soltou a bomba para boa defesa de Avelino. A primeira etapa foi com vitória parcial dos donos da casa.

No início do segundo tempo, o Volta Redonda ampliou a vantagem. Wagninho cruzou na área e Rafael Castro cabeceou livre na segunda trave para marcar o segundo dos donos da casa: 2 a 0. O Volta Redonda chegou a marcar o terceiro aos 10’ com Catatau, mas o VAR pegou o impedimento de Wellington Silva na origem da jogada.

No decorrer do jogo, o Volta Redonda seguiu controlando as ações e criando chances. Após a parada técnica, Ygor Catatau chegou a marcar, mas novamente o VAR pegou o impedimento de Blanco no início do lance. Aos 35’, saiu o terceiro do Volta Redonda. Wagninho acertou mais um cruzamento na área e Dener cabeceou no canto: 3 a 0.

Nos minutos finais, os Garotos do Ninho tentaram diminuir o prejuízo, mas não conseguiram balançar as redes. Fim de jogo com a segunda derrota no Cariocão.

Flamengo

Léo Nanetti; Daniel Sales (Lucas Vieira), Iago, João Victor e Carbone; Kaio Nobrega (Gusttavo), Pablo e Guilherme; Douglas Telles (Wanderson), Joshua (Ryan Roberto) e Alan Santos (David Viana).

Técnico: Bruno Pivetti.

Volta Redonda

Avelino; Wellington Silva (Kauã Ubá), Lucas Adell (Henrique), Rafael Castro e Jean Victor; Bruno Barra, Dener (João Victor), Wagninho, PK (Blanco) e MV (Juninho); Ygor Catatau.

Técnico: Rodrigo Santana.