Cerro Porteño anuncia contratação de Vegetti
Atacante argentino que fez história no Vasco assinou contrato por três anos. Anúncio foi feito nesse sábado (17) por clube Paraguaio
Após um longo período de muitos gols e atuações marcantes, Pablo Vegetti e o Vasco encerraram um ciclo marcante, tanto para ele, quanto para o clube. O atacante argentino foi anunciado neste sábado (17) como novo reforço do Cerro Porteño, do Paraguai, após comunicar à diretoria cruz-maltina o desejo de sair.
A saída de Pablo Vegetti já era tratada como iminente. O Cerro Porteño confirmou a contratação do atacante de 37 anos. O argentino assinou contrato válido por três temporadas. O Vasco não criou obstáculos. A decisão partiu do próprio jogador.
Leia também:Ação conjunta interdita clínica de estética clandestina em Niterói
Advogada argentina tem passaporte apreendido após ofensas racistas em bar de Ipanema
Vegetti vestia a camisa 99 e era um dos líderes do elenco. Ainda assim, perdeu espaço recentemente. A mudança de cenário acelerou o desfecho.
O centroavante é o terceiro reforço do Cerro Porteño nesta janela. Antes dele, o clube paraguaio já havia anunciado o volante Cristhian Paredes e o meia-atacante Mateo Klimowicz.
Vegetti chega para disputar Campeonato Paraguaio, Copa do Paraguai e Libertadores. A estreia pode ocorrer já nas primeiras rodadas do torneio nacional. Contratado em 2023, Vegetti teve impacto imediato. Foram 143 jogos e 60 gols com a camisa do Vasco.
O auge veio em 2024. O argentino marcou 27 gols e fechou a temporada como maior artilheiro do futebol brasileiro. Apesar dos números, Vegetti terminou o último período no banco. A vaga passou para Rayan, de apenas 19 anos.