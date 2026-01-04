Fluminense anuncia a contratação de Guilherme Arana
Lateral-esquerdo estava no Atlético-MG e fechou com o Tricolor por quatro temporadas
O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético-MG. É o segundo reforço tricolor para a temporada 2026. Antes, o Flu já tinha anunciado a contratação do zagueiro Jemmes, do Mirassol.
Ao anunciar Arana, o Fluminense foi criativo para fazer uma alusão com o sobrenome do personagem com o personagem Homem-Aranha.
O lateral já passou por exames médicos no sábado (03) e foi aprovado. Em seguida, ele assinou vínculo com o Flu até o final de 2030. Arana ficou seis anos no Galo e conquistou nove títulos.
Revelado pelo Corinthians, Arana ganhou destaque nacional antes de passar pelo futebol europeu e se consolidar no Atlético-MG, onde viveu os melhores momentos da carreira, com títulos importantes e convocações para a seleção brasileira.