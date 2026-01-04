Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Fluminense anuncia a contratação de Guilherme Arana

Lateral-esquerdo estava no Atlético-MG e fechou com o Tricolor por quatro temporadas

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de janeiro de 2026 - 12:09
O Fluminense anunciou a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético-MG. É o segundo reforço tricolor para a temporada 2026. Antes, o Flu já tinha anunciado a contratação do zagueiro Jemmes, do Mirassol.

Ao anunciar Arana, o Fluminense foi criativo para fazer uma alusão com o sobrenome do personagem com o personagem Homem-Aranha.

O lateral já passou por exames médicos no sábado (03) e foi aprovado. Em seguida, ele assinou vínculo com o Flu até o final de 2030. Arana ficou seis anos no Galo e conquistou nove títulos.

Revelado pelo Corinthians, Arana ganhou destaque nacional antes de passar pelo futebol europeu e se consolidar no Atlético-MG, onde viveu os melhores momentos da carreira, com títulos importantes e convocações para a seleção brasileira.

