'Urubêbados' faz confraternização de fim de ano comemorando títulos do Flamengo

Torcida organizada do bairro de Maria Paula, que faz divisa entre São Gonçalo e Niterói, se reuniu com muito samba, já pensando nas atividades de apoio ao clube carioca, em 2026

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de janeiro de 2026 - 17:01
Os amigos costumam se reunir na região para acompanhar clube do coração e torcer
Com muito samba e alegria, um grupo de amigos, integrantes da torcida organizada 'Urubêbados', do Flamengo, se reuniu, no último fim de semana, para a tradicional festa de confraternização e de despedida de 2025, na Praça Tancredo Neves, na região de Maria Paula, na divisa dos bairros de Niterói e de São Gonçalo. 

Na primeira parte da festa, houve a tradicional 'pelada' no campo com grama sintética da praça, e logo depois, um churrasco foi oferecido, em meio ao pagode, que contou com a participação do vereador niteroiense Roberto  Jales, o 'Beto da Pipa', colaborador do grupo,  do percurssionista Maguinho, integrantes do Grupo Amanhecer, e do compositor  e músico, Soares do Cavaco.  

História - A torcida Urubêbados foi fundada em 2016 e é composta por moradores de Maria Paula, que se reúnem sempre que há jogos do Flamengo. Além da paixão pelo rubro-negro carioca, os integrantes gostam de uma boa festa e samba. Para unir o útil ao agradável, procuram também, nesses eventos, promover ações de solidariedade, com arrecadação de donativos, para ajudar as entidades assistenciais da região.

"Continuamos unidos e antenados na organização dos  eventos que planejamos fazer para apoiar nosso clube de coração. Fechamos com chave de ouro e certamente, muito mais coisas boas vão acontecer em 2026", afirmou o presidente da Urubêbados, Roberto Luis, o 'Beto', que também é músico percursionista (cuíca) e integrante da ´bateria da escola Magnólia Brasil, do Grupo principal do Carnaval de Niterói, e da Acadêmicos de Niterói, do Grupo Especial do Rio de Janeiro. As pessoas que tocam instrumentos musicais e são integrantes da Urubêbados, nas reuniões informais, se intitulam como o 'Grupo  Anoitecer', uma brincadeira informal para animar os eventos.   

O símbolo da torcida organizada
O símbolo da torcida organizada |  Foto: Divulgação/Urubêbados

Taças- Esse ano, os integrantes da Urubêbados estiveram juntos para acompanhar a trajetória do Flamengo, em temporada de grande sucesso, com sete conquista expressivas: a Super Copa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Estadual do RJ, a Taça Libertadores da América, o Brasileirão, a Taça Derby das Américas,  e troféu Challenger Cup, sendo que as duas últimas conquista internacionais foram durante o Mundial Interclubes, em que foi vice-campeão, ao ser derrotado pelo PSG, da França, nos pênaltis. 

