Ataque dos EUA impede Savarino de deixar a Venezuela para se reapresentar ao Botafogo
Meio-campista voltaria aos treinos do clube carioca neste domingo (04)
A reapresentação do elenco do Botafogo, marcada para este domingo (04), já tem um desfalque certo. O meia Savarino não estará presente porque não conseguiu retornar ao Brasil. O motivo: o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, seu país natal.
Savarino passava os últimos dias de férias em Caracas com a família e tinha retorno ao Rio de Janeiro agendado para este sábado. Só que os aeroportos venezuelanos foram fechados. A informação foi publicada inicialmente pelo site ge.
Tanto a capital Caracas quanto outras cidades foram atacadas pelas forças armadas estadunidenses na madrugada deste sábado. O líder venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher foram capturados e levados para os EUA. Sem especificar um prazo, o presidente americano Donald Trump anunciou que os americanos irão administrar o país sul-americano.
Savarino e sua família estão em segurança. O jogador mantém contato com o Botafogo.