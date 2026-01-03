Ataque dos EUA impede Savarino de deixar a Venezuela para se reapresentar ao Botafogo

A reapresentação do elenco do Botafogo, marcada para este domingo (04), já tem um desfalque certo. O meia Savarino não estará presente porque não conseguiu retornar ao Brasil. O motivo: o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, seu país natal.

Savarino passava os últimos dias de férias em Caracas com a família e tinha retorno ao Rio de Janeiro agendado para este sábado. Só que os aeroportos venezuelanos foram fechados. A informação foi publicada inicialmente pelo site ge.

Tanto a capital Caracas quanto outras cidades foram atacadas pelas forças armadas estadunidenses na madrugada deste sábado. O líder venezuelano Nicolás Maduro e sua mulher foram capturados e levados para os EUA. Sem especificar um prazo, o presidente americano Donald Trump anunciou que os americanos irão administrar o país sul-americano.

Savarino e sua família estão em segurança. O jogador mantém contato com o Botafogo.