Diniz inicia temporada no Vasco tentando quebrar jejum e se consolidar no comando

O Vasco e Fernando Diniz começam 2026 com a possibilidade de estabelecer algo que o treinador defende: continuidade. Se ficar no cargo até 22 de fevereiro, Diniz vai superar Ramón Diaz e se tornar o técnico mais longevo do clube em quase 10 anos.

Desde Jorginho, entre agosto de 2015 e outubro de 2016, o Vasco não tem um comandante por tanto tempo. Ele também foi o último a ficar por pelo menos um ano completo no cargo.

Jorginho também foi o último técnico vascaíno a iniciar e encerrar uma temporada no comando do clube. Após sua saída no final da Série B de 2016, foram 22 treinadores nas nove temporadas seguintes.

Em jogos, Diniz já tem o segundo trabalho mais longo no período: foram 44 partidas em 2025, enquanto Zé Ricardo teve 50 entre 2017 e 2018.

A continuidade é uma novidade no Vasco, mas também na carreira de Diniz. A atual passagem pelo clube já é a terceira mais longa da carreira do treinador: os oito meses e 44 jogos só ficam atrás dos trabalhos no São Paulo (cerca de 16 meses e 77 jogos), entre 2019 e 2021; e do Fluminense, entre 2022 e 2024, com 149 jogos.

Seguindo no Vasco, Diniz tenta se consolidar e melhorar os resultados. Mesmo chegando na decisão da Copa do Brasil de 2025, o trabalho oscilou. Principalmente no Brasileirão.

Buscando um padrão e melhores resultados, Diniz inicia a preparação do Vasco na próxima segunda (05), no CT Moacyr Barbosa. A estreia da equipe no estadual será no dia 15 de janeiro, contra o Maricá, em São Januário. A rodada inaugural do Brasileirão está marcada para o dia 28, quando o Vasco enfrenta o Mirassol fora de casa.