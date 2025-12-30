Novo reforço do Flamengo chega ao Rio de Janeiro; saiba mais

O jogador Vitinho chegou no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (30), para passar por exames médicos e assinar o contrato com o Flamengo, que se estende até dezembro de 2029. O zagueiro foi comprado do Internacional, por aproximadamente 10,2 milhões de euros, que corresponde a R$ 66,5 milhões.

Ao desembarcar no Aeroporto do Galeão, o atleta disse para o ‘BTB Sports’, que está “Muito feliz, que seja um ano de muitas conquistas”.

O Flamengo já sonhava há anos em ter Vitinho no elenco, e em outros momentos já havia tentado comprar o jogador, mas sem sucesso. Porém, agora a contratação deu certo.

No valor de R$ 65 milhões, já está inserido o perdão da dívida do Internacional pela vinda de Thiago Maia, que está em torno de 4,7 milhões de euros, que corresponde a R$ 30,6 milhões. O restante do valor, de 5,5 milhões de euros (R$ 35,8 milhões), será pago à vista.

Pouco antes de assinar com o Flamengo, o zagueiro também estava negociando com o Cruzeiro.