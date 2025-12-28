Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Jorge Jesus parabeniza Flamengo, mas diz que time de 2025 não supera 2019

O ex-treinador do Flamengo admite que acompanha os jogos do clube carioca

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 28 de dezembro de 2025 - 11:29
O atual treinador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, Jorge Jesus, parabenizou o Flamengo pelas conquistas de 2025 e confessou que permanece acompanhando o clube mesmo de longe. Em um vídeo publicado pelo “Central do Arabão”, no X, antigo Twitter, o Mister disse que a equipe deste ano não conseguiu superar o time de 2019, que havia sido comandado por ele.

"Acompanhei a final, acompanho todos os jogos do Flamengo. Continuam sendo os melhores. Muitas felicidades para a Nação", disse o ex-treinador do Flamengo, e ainda acrescentou: "Não superou 2019 (o time de 2025)".

O elenco de 2025, que foi comandado por Filipe Luís, ganhou 4 títulos na temporada, sendo eles: Carioca, Supercopa Rei, Brasileiro e Libertadores. Em relação à quantidade de taças, o time de 2025 trouxe mais vitórias do que o elenco de 2019.

Na temporada de 2019, em que Jorge Jesus estava à frente do Rubro-Negro, o time ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Além disso, o Campeonato Carioca, que também foi disputado pelo clube, teve como técnico campeão Abel Braga.

