Um dia após perda da Copa do Brasil, Vasco começa a remontagem de elenco rumo a 2026

Um dia após perder a Copa do Brasil, com derrota de 2 a 1, para o Conrinthians e ficar com o o vice-campeonato, o Vasco começa a remontagem do elenco para o temporada de 2026, quando terá quatro competição a disputar: o Campeonato Carioca, a série A Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sulamericana.

O clube carioca rescindiu o contrato com o atacante Jean David. A rescisão já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF desta segunda-feira (22). O chileno tinha vínculo até junho do ano que vem, mas não estava nos planos da comissão técnica de Fernando Diniz e estava escanteado no elenco.

Jean David foi contratado por cerca de US$ 1,5 milhão em agosto do ano passado, R$ 8,5 milhões na cotação da época, mas não entrava em campo desde o dia 15 de abril, na derrota por 2 a 1 para o Ceará, pela quarta rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele entrou quase nos acréscimos e jogou poucos minutos. Sua última chance como titular foi em janeiro, na vitória sobre o Maricá pelo Carioca.

Desde que Fernando Diniz assumiu o Vasco, o chileno foi relacionado para apenas duas partidas: na derrota para o Fluminense (10ª rodada do Brasileirão) e vitória sobre o Melgar (Sul-Americana), ambas no mês de maio.

Ciente de que o atacante estava fora dos planos da comissão técnica, o Vasco procurou negociá-lo na janela de transferências do meio do ano e chegou a receber sondagens de equipes do México e do Chile, mas as negociações não andaram.