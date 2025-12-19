Vasco x Corinthians: final tem bandeira vermelha e 1.700 agentes de segurança para o Maracanã

Vasco e Corinthians decidem a Copa do Brasil, no domingo (21), no Maracanã - Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Corinthians decidem a Copa do Brasil, no domingo (21), no Maracanã - Foto: Matheus Lima/Vasco

19 de dezembro de 2025 - 20:15

O Maracanã receberá cerca de 70 mil pessoas para a partida decisiva da Copa do Brasil de 2025. Vasco e Corinthians disputam o troféu a partir das 18h (horário de Brasília). No primeiro jogo, na Neo Química Arena, empate por 0x0.

Uma reunião de segurança classificou com a "bandeira vermelha" - análise de risco máxima - a decisão de domingo entre cariocas e paulistas. O sistema é definido em todas as partidas realizadas no Rio de Janeiro e mede quatro critérios para a classificação:

➔ caracterização da fonte da ameaça

➔ avaliação do sistema de segurança

➔ histórico ponderado das torcidas

➔ fatores de impacto.

Cerca de 30 representantes participaram da reunião, entre agentes dos dois clubes e forças policiais do Estado e do Município, do Ministério Público, de trânsito e de empresas prestadoras de serviço no estádio.

Serão mais de 1.700 agentes de segurança no Maracanã no domingo, distribuídos da seguinte forma:

• 680 policiais do Bepe, o batalhão especializado em estádios. Com 38 viaturas

• 160 policiais do 6º batalhão. Mais 25 viaturas

• 80 policiais espalhados em estações de trem

• 30 agentes da Polícia Civil

• 794 seguranças particulares que prestam serviço ao Maracanã

• No campo e arredores, total de 882 "stewards"

Veja informações de bloqueio de trânsito e de acessos:

INTERDIÇÕES - das 15h às 22h50:

▸ Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo

▸ Rua Isidro de Figueiredo, em toda sua extensão

▸ Rua Artur Menezes, em toda sua extensão

▸ Rua Conselheiro Olegário, em toda sua extensão

▸ Avenida Maracanã, sentido Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado

▸ Avenida Rei Pelé, sentido Centro, duas faixas

▸ Rua Mata Machado, entre a Avenida Paula Sousa e a Avenida Maracanã

▸ Viaduto Oduvaldo Cozzi, em todos os acessos à Avenida Maracanã

▸ Alça de acesso da Avenida Rei Pelé para a Avenida Maracanã, logo após a Aldeia Maracanã/Museu do Índio

▸ Avenida Professor Manoel de Abreu, pista sentido Praça da Bandeira, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé

▸ Rua Dona Zulmira, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e a Rua São Francisco Xavier

▸ Interdição total da Avenida Rei Pelé, sentido Centro, entre a intersecção com a Rua São Francisco Xavier e o Museu do Índio

MÃO DUPLA DE DIREÇÃO - das 15h às 22h50:

▸ Rua Visconde de Itamarati, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo

▸ Rua Isidro de Figueiredo, em toda sua extensão

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO - das 10h à 22h50

▸ Avenida Paula Sousa, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo

▸ Rua Professor Eurico Rabelo, em toda sua extensão

▸ Rua Visconde de Itamarati, Entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Professor Eurico Rabelo

▸ Rua Isidro de Figueiredo, em toda sua extensão

▸ Rua Artur Menezes, em toda sua extensão

▸ Rua Conselheiro Olegário, em toda sua extensão

MÃO DE DIREÇÃO INVERTIDA - das 14h30 às 20h

▸ Uma faixa na Rua Professor Eurico Rabelo, entre a Avenida Professor Manoel de Abreu e o Portão 11B do Complexo Esportivo do Maracanã, funcionando no sentido da primeira para a segunda via.