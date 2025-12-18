Botafogo e Bahia conhecem caminho na Pré-Libertadores; veja confrontos
Duelos foram definidos em sorteio realizado pela Conmebol nesta quinta-feira (18)
Os duelos das primeiras fases da Libertadores foram descobertos nessa quinta-feira (18), após o sorteio realizado pelo Conmenbol. Botafogo e Bahia, únicos representantes do Brasil nessa fase, descobriram seus possíveis adversários e caminhos até a fase de grupos.
Os dois times entram na segunda fase da eliminatória, onde não podem se enfrentar, e os duelos estão marcados para as semanas de 18 e 25 de fevereiro.
O Botafogo enfrenta a equipe representante da Bolívia, que pode ser Blooming, Nacional Potosí ou The Strongest. Caso avance, o Alvinegro joga contra o Argentinos Juniors ou o representante do Equador (Barcelona-EQU/LDU).
Já o Bahia, enfrenta o O'Higgins, do Chile. Caso avance, faz duelo com um representante da Bolívia, Deportivo Táchira, da Venezuela ou Tolima, da Colômbia.
Os quatro times vencedores da fase 3, se classicam para a fase de grupos da Libertadores. Já os derrotados, vão para a fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Veja os duelos e chaves da Pré-Libertadores:
FASE 1
- Representante da Bolívia x Deportivo Táchira-VEN
- Juventud-URU x Universidad Católica-EQU
- 2 de Mayo-PAR x Alianza Lima-PER
FASE 2
- Chave 1: Juventud-URU/Universidad Católica-EQU x Guarani-PAR
- Chave 2: Representante da Bolívia/Deportivo Táchira-VEN x Tolima-COL
- Chave 3: 2 de Mayo-PAR ou Alianza Lima-PER/Sporting Cristal-PER
- Chave 4: Representante do Equador x Argentinos Juniors-ARG
- Chave 5: Representante da Bolívia 2 x Botafogo
- Chave 6: Carabobo-VEN X Huachipato-CHI
- Chave 7: O'Higgins-CHI x Bahia
- Chave 8: Liverpool-URU x Independiente Medellín-COL
FASE 3
- Vencedor Chave 1 x Vencedor Chave 8
- Vencedor Chave 2 x Vencedor Chave 7
- Vencedor Chave 3 x Vencedor Chave 6
- Vencedor Chave 4 x Vencedor Chave 5