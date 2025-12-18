Caminhoneiro é resgatado após sequestro na Avenida Brasil

Carga de temperos, avaliada em aproximadamente R$ 360, mil foi encontrada na Comunidade do Bairro 13 - Foto: Divulgação/PMERJ

Um caminhoneiro que havia sido sequestrado, foi resgatado por policiais militares nesta quinta-feira (18), na Comunidade do Bairro 13, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio. Os agentes recuperaram uma carga de temperos e dois carros.

Segundo a PM, a vítima conduzia uma carreta com mercadoria, avaliada em R$ 360 mil, pela Avenida Brasil, perto do Viaduto Oscar Brito, em Campo Grande, quando foi abordada por três veículos ocupados por criminoso que o obrigaram a seguir até o interior da comunidade.

De acordo com a corporação, dois dos envolvidos no crime teriam entrado na cabine do caminhão para controlar o deslocamento do motorista.

Os agentes do 41º BPM (Irajá) localizaram a carreta abandonada com parte dos produtos furtados e dois carros na comunidade. Um desses já tinha registro de roubo na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) e dentro do outro veículo, foi encontrada parte da carga roubada.

A ocorrência seguiu para a 39ª DP (Pavuna) e, posteriormente, para a Delegacia de Roubos e Furtos de Carga (DRFC).