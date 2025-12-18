CBF define arbitragem para final da Copa do Brasil
Wilton Pereira Sampaio comanda o trio de arbitragem no Maracanã
min de leitura | Escrito por Redação | 18 de dezembro de 2025 - 18:40
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu quem será o árbitro do jogo de volta da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians, durante uma audiência pública realizada nesta quinta-feira (18).
A escolha da entidade foi Wilton Pereira Sampaio, de 43 anos. Os auxiliares serão Bruno Boschilia e Victor Imazu. O VAR será responsável por Marco Fazekas.
Após o empate em 0 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes se enfrentam para definir o grande campeão neste domingo (21), às 18h, no Maracanã.