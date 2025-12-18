Goleiro do PSG usou 'cola' em 'toalha mágica' na disputa de pênaltis contra o Flamengo

Quem diria, mas as 'colas' também existem no futebol. Na decisão do Intercontinental 2025, entre o Flamengo e o PSG, ficou provado, pelos registros no circuito de câmeras no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, que o algoz do clube carioca, o goleiro Matvey Safonov, do PSG, tinha suas anotações em uma pequena toalha, que normalmente é usada pelos guarda-metas para enxugar as luvas ou o rosto.

Safonov foi flagrado consultando anotações em uma toalha vermelha. Ele usou a "colinha" antes e durante as penalidades na final da competição. Antes do início das penalidades, teve uma longa conversa com Borja Alvarez Buedo, preparador de goleiros do PSG. O treinador apresentava alguns cenários ao atleta russo.

Leia também:

Forças de Segurança realizam operações contra roubos de veículos e cargas na capital e em São Gonçalo

Carga de eletrodomésticos roubados é recuperada em comunidade de Niterói

Já na disputa, Safonov observava qual seria o próximo batedor do Fla de longe e, então, consultava a toalha. Deu certo. O goleiro russo pegou quatro cobranças das cinco feitas pelo Flamengo. Ele parou Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo e só não conseguiu defender a batida de De La Cruz. Melhor para o PSG, que conquistou o título com a vitória por 2 a 1 nas penalidades, após 1 a 1 com bola rolando.

Safonov consultou a cola durante a cobrança por pênaltis | Foto: Divulgação

Saiba quem é o goleiro-herói - Safonov tem 26 anos e nasceu em Krasnodar, na Rússia. Ele começou a carreira no time homônimo da sua cidade natal e depois se transferiu ao PSG. O atleta chegou ao PSG para ser reserva de Donnarumma. A equipe francesa pagou 40 milhões de euros (cerca de R$ 253 milhões à época) para contratá-lo no meio do ano passado.

Safonov virou titular neste mês de dezembro. Com a saída de Donnarumma, o clube francês anunciou Chevalier, que chegou com o posto de titular, mas se lesionou pouco antes da Copa Intercontinental e vem se recuperando -foi reserva no duelo contra o Flamengo.

A presença de Safonov no elenco é motivo de polêmica. Isso porque o clube acertou a chegada do ucraniano Illia Zabarnyi neste ano. Com os dois países em guerra, os dois atletas são raramente relacionados juntos para os jogos.

Zabarnyi, inclusive, teria pedido para o clube não contar mais com Safonov como uma condição para se juntar ao time. A revelação foi feita por Denys Boyko, ex-goleiro que jogou com o atleta no Dínamo de Kiev.

Assim que Safonov virou titular, Zabarnyi chegou a ficar fora de alguns jogos. O PSG alegou que o zagueiro estava doente. Contra o Fla, o defensor ficou no banco de reservas. Eles atuaram apenas uma vez juntos, no duelo contra o Athletic Bilbao, pela Champions.

O goleiro do PSG nunca se posicionou sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Diferentemente dele, Zabarnyi tem histórico de se manifestar contra o lado russo.

Safonov tem apenas 21 jogos disputados com a equipe do PSG. Fora isso, é titular da seleção russa, que não disputa competições oficiais por estar banida pela Fifa por causa da guerra.