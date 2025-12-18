Forças de Segurança realizam operações contra roubos de veículos e cargas na capital e em São Gonçalo

Em São Gonçalo, a Polícia Civil realiza mais uma ação da Operação Torniquete, no Complexo do Feijão e na Comunidade do Abacatão - Foto: Moskow/Portal Governo do Estado

Em São Gonçalo, a Polícia Civil realiza mais uma ação da Operação Torniquete, no Complexo do Feijão e na Comunidade do Abacatão - Foto: Moskow/Portal Governo do Estado

As forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro realizaram, nesta quinta-feira (18/12), operações simultâneas de combate ao roubo de veículos e de cargas na capital e em São Gonçalo. As ações integram a estratégia permanente de enfrentamento ao crime organizado e têm como foco desarticular quadrilhas, recuperar bens e reduzir os índices de criminalidade.

-Estamos atuando de forma integrada, com inteligência e presença permanente das forças de segurança para combater crimes que financiam as facções criminosas. Esse trabalho tem resultado direto na redução dos índices e vai continuar assim, em todo o estado - afirmou o governador Cláudio Castro.

Na Zona Norte do Rio, policiais militares do 41º BPM (Irajá) recuperaram uma carga de temperos avaliada em cerca de R$ 360 mil. O material foi roubado em Campo Grande, na Zona Oeste, e localizado na Comunidade do Bairro 13, Barros Filho, na Zona Norte. A ocorrência foi encaminhada para a 39ª DP (Pavuna).

Leia também

➣ Polícia Civil prende criminoso que perseguiu e intimidou atriz por mais de 20 anos na Zona Oeste

➣ Polícia Civil do Rio faz operação na Maré contra o Comando Vermelho

Em São Gonçalo, a Polícia Civil realiza mais uma ação da Operação Torniquete, no Complexo do Feijão e na Comunidade do Abacatão. As diligências contam com apoio de delegacias especializadas e distritais e têm como objetivo cumprir mandados de prisão e aprofundar investigações contra grupos ligados ao Comando Vermelho, responsáveis por roubos de veículos na região. Até o fim da manhã desta quinta-feira (18), duas pessoas tinham sido presas.

Indicadores em queda

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam queda consistente nos registros de roubo de cargas. Em outubro de 2025, foram contabilizados 181 casos, contra 378 no mesmo mês de 2024, uma redução de 52%. No acumulado de janeiro a outubro, os registros recuaram 7%.

Os roubos de automóveis também apresentaram redução significativa. Em outubro de 2025, foram registradas 1.796 ocorrências, frente a 3.402 em outubro de 2024, queda de 47%. No acumulado do ano, a redução chega a 23%, segundo o ISP.

Operação Torniquete

A ação tem como foco reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e veículos, crimes que financiam facções criminosas, disputas territoriais e outras atividades ilícitas. Desde setembro de 2024, a operação já resultou em mais de 710 prisões, além da recuperação de cargas e veículos avaliados em quase R$ 44 milhões e do bloqueio de mais de R$ 70 milhões em bens e valores.