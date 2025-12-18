Carga de eletrodomésticos roubados é recuperada em comunidade de Niterói

Foram encontrados diversos eletrodomésticos lacrados, além de objetos como conjuntos de tapetes - Foto: Divulgação

Foram encontrados diversos eletrodomésticos lacrados, além de objetos como conjuntos de tapetes - Foto: Divulgação

Uma carga de objetos e eletrodomésticos roubados foi recuperada na tarde da última quarta-feira (17) na comunidade Nova Brasília, no bairro Tenente Jardim, em Niterói, após denúncia anônima sobre o transporte irregular do material.

Segundo informações do 12° Batalhão da Polícia Militar (BPM), uma equipe recebeu uma denúncia sobre uma possível transferência de carga roubada na comunidade. Chegando ao local, foram encontrados produtos eletrodomésticos e objetos abandonados, lacrados e sem nota fiscal, em um beco entre duas casas.





Após encontrar o material, a Guarda Civil Municipal de Niterói foi acionada para transportar todos os objetos arrecadados para a sede da Unidade de Processamento Judicial.

Dentre o material apreendido estavam: uma geladeira Midea; um fogão Suggar; uma máquina de lavar Midea; uma máquina de lavar Electrolux; um armário de cozinha Itatiaia; uma cama box de casal Ortobom; e 52 conjuntos de tapetes.



O material recuperado foi encaminhado à 78ªDP (Fonseca).