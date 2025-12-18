Ex-jogador do Fluminense é assassinado no Equador

Mario defendeu o Fluminense em 2022, através de um empréstimo - Foto: Divulgação/Fluminense/FC

O ex-jogador do Fluminense em 2022, Mario Pineida, de 33 anos, foi assassinado nesta quarta-feira (17), em Guayaquil, no Equador. O clube pelo qual o lateral-esquerdo atuava, Barcelona de Guayaquil, lamentou a morte do atleta através de um comunicado nas redes sociais.

Segundo informações da imprensa equatoriana, a polícia informou que Mario e a esposa foram mortos por disparos, em frente a um açougue no bairro Canales. Além disso, a mãe do jogador também foi ferida.

A morte de Mario ocorreu poucas horas depois de o presidente do Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez, informar que teria pedido proteção especial, por ter recebido ameaças de morte.

Mario defendeu o Fluminense em 2022, através de um empréstimo. O clube carioca divulgou uma nota de pesar, lamentando o assassinado do funcionário.

Nota do Fluminense:

"O Fluminense Football Club recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Mario Pineida, atleta que defendeu o clube em 2022.

Pineida chegou ao Tricolor no início da temporada em que nos sagramos juntos campeões cariocas. O Fluminense manifesta solidariedade aos familiares e amigos."