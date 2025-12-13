COT, de São Gonçalo, decide com a Fúria, a Copa Lusa de Futebol Sub-11 (vídeo)

O COT tenta o título em partida que será realizada nesse domingo no Estádio Luso Brasileiro - Foto: Divulgação/COT

O COT tenta o título em partida que será realizada nesse domingo no Estádio Luso Brasileiro - Foto: Divulgação/COT

A garotada do Centro de Oportunidades ao Talento (COT), de São Gonçalo, entra em campo nesse domingo (14), na categoria Sub-11, em busca de mais um título para o projeto social, criado pelo ex-jogador profissional Clayton Divina, com objetivo de estimular a inclusão social e ser, na cidade, uma referência à descoberta de novos valores entre os jovens da região.

Na grande final, o COT vai enfrentar a equipe do Fúria, em partida que vale, nessa categoria, o título da Copa Lusa 2026, competição entre equipe de divisões de base convidados pela direção da Portuguesa (RJ). O jogo acontece a partir das 16h30, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador.

O torneio começou em novembro e reuniu seis equipes na Divisão Sub-11. O COT conseguiu chegar à grande final em campanha onde houve uma derrota, duas vitórias e um empate. na semifinal do torneio, a equipe gonçalense empatou em 1 a 1 com a Portuguesa (RJ) e conseguiu avançar na competição ao vencer a disputa por pênaltis.

Partida vale o título da Copa Lusa na Categoria Sub-11 | Foto: Divulgação/Portuguesa RJ

Clayton Divina, o presidente do COT, está confiante para o confronto. "Nossos jogadores estão focados e nosso diferencial é exatamente a dinâmica de grupo, em que eles conseguem assimiliar o que é transmitido pela comissão técnica", afirmou.

A comissão técnica do COT é composta pelo técnico Ronaldinho, o auxiliar Pantera, André, e os preparadores físicos Wladimir e Matheus. A exemplo do que fez com todas as equipes finalistas, o presidente da portuguesa Marcelo Barros, parabenizou os garotos de São Gonçalo por terem chegado à final e desejou sorte à equipe local.





Presidente da Portuguesa (RJ) desejou sucesso ao time do COT na decisão Divulgação