Flamengo tem 5 indicados para o prêmio Rei da América; Veja indicados

Os indicados do Flamengo terão que disputar o prêmio com o extraclasse Lionel Messi - Foto: Gilvan de Souza/Reprodução/Redes Sociais/Adriano Fontes

Os indicados do Flamengo terão que disputar o prêmio com o extraclasse Lionel Messi - Foto: Gilvan de Souza/Reprodução/Redes Sociais/Adriano Fontes

O Flamengo garantiu cinco jogadores na famigerada premiação "Rei da América" de 2025, que elege o melhor jogador de todo o continente americano. O prêmio é realizado pelo jornal uruguaio "El País", com votos de 250 jornalistas e o resultado será divulgado no dia 31 de dezembro.

Este ano grandes figuras do futebol mundial participam, como é o caso de Lionel Messi, que atualmente joga no Inter Miami, dos Estados Unidos e Angel Dí Maria, do Rosario Central, da Argentina.

Leia também:

Flamengo vence Cruz Azul e avança na Copa Intercontinental



Saúl e Flamengo debatem cirurgia antes da temporada de 2026



Com o triunfo na Libertadores e no Brasileirão, o rubro negro carioca conseguiu cinco nomes na lista, dentre eles o craque da Libertadores, Arrascaeta; o goleiro Agustín Rossi; o zagueiro Danilo; e os atacantes Bruno Henrique e Pedro, que já foi vencedor do prêmio em 2022.

Todos os indicados são :

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Agustín Rossi (Flamengo)

Bruno Henrique (Flamengo)



Pedro (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Lionel Messi (Inter Miami)

Ángel Di María (Rosario Central)



Gustavo Gómez (Palmeiras)

Vitor Roque (Palmeiras)

Flaco López (Palmeiras)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Marcelino Moreno (Lanús)

Eduardo Salvio (Lanús)

Carlos Izquierdoz (Lanús)



Este poderia ser o sexto nome do Flamengo na lista da premiação, que já tem nomes como Zico (77, 81,82), Gabriel Barbosa (2019) e Pedro (2022). Os últimos 3 vencedores foram das equipes campeãs, também cariocas, Luiz Henrique, do Botafogo (2024); German Cano, do Fluminense (2023) e novamente Pedro (2022).