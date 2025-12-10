Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Atleta de São Gonçalo é campeã da Copa Carioca de Ginástica Rítmica

Helena foi a atleta Top Carioca pelo segundo ano consecutivo

Escrito por Redação | 10 de dezembro de 2025 - 18:55
A equipe de Helena foi campeã da competição
A atleta Helena Duarte, de São Gonçalo,  conquistou no último sábado (5), o título da Copa Carioca de Ginástica Rítmica (GR), no Colégio Plínio Leite, em Niterói, da modalidade Pré Infantil da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ). Com a conquista, ela foi a atleta Top Carioca pelo segundo ano consecutivo. 

A Copa Carioca é a mais tradicional de GR para atletas não federadas no estado do Rio. Após passar pela 1ª  e 2ª fase, a ginasta chegou na final coroando suas atuações.

Helena é atleta de ginástica da Escola de Ginástica Rítmica Marcelle Bruno (EGRMB),  que levou 152 atletas de cidades como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, foi a equipe com maior pontuação geral da competição, garantindo o troféu de campeãs da copa.  

Nas redes sociais, a escola fez uma publicação para celebrar a conquista :

