Brasil é eliminado por anfitriã Alemanha no Mundial de Handebol

A seleção brasileira adiou o sonho do bicampeonato no Mundial de handebol feminino. A equipe Amarelinha foi eliminada nas quartas de final nesta terça-feira (9), após derrota para a Alemanha, dona da casa, por 30 a 23, na Arena Westfalenhalle, na cidade de Dortmund.

Incentivadas pelos 10.522 torcedores que lotaram a Arena Westfalenhalle, as alemães sobraram na etapa inicial com vantagem de 17 a 11. Na volta do intervalo, as brasileiras reagiram e diminuíram a vantagem para 22 a 25, quando restavam 11 minutos do fim da partida. Sob pressão, as alemães retomaram o domínio com ataque veloz –balançaram a rede três vezes em menos de três minutos - e ótimas defesas da goleira Filter, selando a vitória e a classificação às semifinais.

“Não jogamos tão mal, mas não foi o suficiente para hoje. Estou orgulhosa da nossa equipe, mas a Alemanha jogou melhor. A gente acreditou até o fim. Nos aproximamos no placar e acreditamos que seria possível, mas elas também não desistiram”, analisou Bruna de Paula, maior pontuadora das Leoas.(apelido da seleção) com seis gols.

Do lado alemão, quem sobressaiu foi Antje Döll, que também balançou a rede seis vezes. Primeira classificada às semifinais do Mundial, a Alemanha aguarda o término das demais partidas na quarta (10) para conhecer o próximo adversário. Desde 2007 a Alemanha não avançava às semifinais da competição. As partidas de semifinais ocorrerão em Rottendam, na Holanda, coanfitriã do Mundial.

A seleção termina a competição entre as oito melhores equipes, assim como ocorreu na Olimpíada de Paris. A Amarelinha concluiu a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento (vitórias sobre Cuba, República Tcheca e Suécia) , Na etapa seguinte (Main Round) somou duas vitórias (Coreia do Sul e Angola) e uma derrota (Noruega). O primeiro e único título mundial feminino do Brasil foi conquistado há 12 anos na Sérvia.