Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4813 | Euro R$ 6,3808
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Finais de torneios de futebol em divisões de base movimentam Projeto Gerson em Niterói

Evento acontece no próximo sábado (13), na Concha Acústica de São Domingos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de dezembro de 2025 - 18:08
Evento acontecerá no próximo sábado na Concha Acústica de São Domingos e terá quatro jogos, no próximo sábado (13)
Evento acontecerá no próximo sábado na Concha Acústica de São Domingos e terá quatro jogos, no próximo sábado (13) -

O Instituto Canhotinha de Ouro organiza, no próximo sábado (13), em Niterói, a grande final da VIII Copa Gerson de Futebol. O evento contará com a presença de parceiros, apoiadores, representantes da comunidade, e terá quatro partidas, nas categorias sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16, entre 8h e 10h30. 

O encontro promete momentos de emoção, integração e valorização do trabalho desenvolvido, em Niterói, ao longo de anos pelos núcleos do Projeto Gérson, que leva o nome do tricampeão e um dos craques do time que encantou o mundo na Copa de 1970, no México. 

O encontro promete momentos de emoção, integração e valorização do trabalho desenvolvido
O encontro promete momentos de emoção, integração e valorização do trabalho desenvolvido |  Foto: Divulgação/Instituto Canhotinha de Ouro

A Copa Gerson é um marco no incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social. Há mais de 27 anos presente na cidade, o Projeto Gerson conta atualmente com 11 núcleos distribuídos pelo Município, consolidando-se como o maior projeto socioesportivo da cidade.

Leia também: 

Morre aos 49 anos, Marcelo Vip, um dos maiores golpistas do Brasil

Flamengo vence Cruz Azul e avança na Copa Intercontinental

Ao longo de sua trajetória, o projeto tem impactado a vida de mais de 50.000 crianças e jovens, promovendo cidadania, inclusão e oportunidades através do futebol. 

Gerson, com Júlio Neves, responsável pelo Departamento de Captação de Novos Talentos do Fluminense
Gerson, com Júlio Neves, responsável pelo Departamento de Captação de Novos Talentos do Fluminense |  Foto: Divulgação/Instituto Canhotinha de Ouro

"A grande final representa não apenas o ápice de uma competição, mas também a celebração de valores como disciplina, respeito, união e superação — princípios que norteiam o trabalho do Instituto Canhotinha de Ouro", afirmou o ex-jogador Gerson Nunes, o 'Canhotinha de Ouro". 

Matérias Relacionadas