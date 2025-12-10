Finais de torneios de futebol em divisões de base movimentam Projeto Gerson em Niterói

Evento acontecerá no próximo sábado na Concha Acústica de São Domingos e terá quatro jogos, no próximo sábado (13) - Foto: Divulgação/Instituto Canhotinha de Ouro

O Instituto Canhotinha de Ouro organiza, no próximo sábado (13), em Niterói, a grande final da VIII Copa Gerson de Futebol. O evento contará com a presença de parceiros, apoiadores, representantes da comunidade, e terá quatro partidas, nas categorias sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16, entre 8h e 10h30.

O encontro promete momentos de emoção, integração e valorização do trabalho desenvolvido, em Niterói, ao longo de anos pelos núcleos do Projeto Gérson, que leva o nome do tricampeão e um dos craques do time que encantou o mundo na Copa de 1970, no México.

A Copa Gerson é um marco no incentivo ao esporte como ferramenta de transformação social. Há mais de 27 anos presente na cidade, o Projeto Gerson conta atualmente com 11 núcleos distribuídos pelo Município, consolidando-se como o maior projeto socioesportivo da cidade.

Ao longo de sua trajetória, o projeto tem impactado a vida de mais de 50.000 crianças e jovens, promovendo cidadania, inclusão e oportunidades através do futebol.

"A grande final representa não apenas o ápice de uma competição, mas também a celebração de valores como disciplina, respeito, união e superação — princípios que norteiam o trabalho do Instituto Canhotinha de Ouro", afirmou o ex-jogador Gerson Nunes, o 'Canhotinha de Ouro".