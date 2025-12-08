FlaMaster visita dois estados fora do Rio e conquista uma vitória e um empate

No Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA), a equipe rubro-negra empatou em 3 a 3 com a Seleção Master local - Foto: Divulgação / Fla Legends

No Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA), a equipe rubro-negra empatou em 3 a 3 com a Seleção Master local - Foto: Divulgação / Fla Legends

Uma vitória e um empate marcaram a estreia do novo nome do Fla Master — agora oficialmente chamado de Fla Legends — na excursão realizada no último domingo (7) pelas cidades da Bahia e de Minas Gerais.

No Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA), a equipe rubro-negra empatou em 3 a 3 com a Seleção Master local. Já no Estádio da Luz, em São João do Paraíso (MG), o Fla Legends venceu por 2 a 0, fechando a excursão com saldo positivo.

No desembarque da delegação, na tarde desta segunda-feira (8), no Aeroporto Internacional do Galeão, o presidente Andrade fez questão de ressaltar a receptividade recebida nas duas cidades.

“Fizemos dois excelentes jogos em cidades maravilhosas. Na condição de presidente do Fla Legends, só tenho a agradecer a forma carinhosa como fomos recebidos pelas populações de Vitória da Conquista e de São João do Paraíso”, declarou.

Autor de um dos gols no empate contra a Seleção Master de Vitória da Conquista, Vinícius Pacheco avaliou de forma positiva os resultados obtidos.

Torcida prestigiou a presença dos masters do Flamengo | Foto: Divulgação/ Fla Legends

“Foram dois grandes jogos e o saldo foi muito positivo. É importante destacar o carinho enorme que as pessoas sempre demonstram pelo Flamengo e que acaba refletindo em nós, jogadores que já vestimos o Manto Sagrado. Eu, particularmente, estou muito feliz”, confidenciou.

Campeão da Copa do Brasil em 2006 e do Campeonato Brasileiro em 2009, Toró também destacou o orgulho que sente em fazer parte da equipe.

“Quando se trata de Flamengo, o orgulho é imenso em participar desse tipo de evento. Somos uma família e, como disse o Vinícius Pacheco, o mais importante foi a demonstração de carinho do público. Obrigado às duas cidades por nos receberem de braços abertos”, finalizou.