Arrascaeta anuncia o nascimento de Milano, seu primogênito

Após uma semana repleta de emoções com a conquista de dois títulos, Libertadores e Brasileiro, pelo Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, ídolo do clube carioca, anunciou neste sábado (06) o nascimento de seu primeiro filho, Milano, fruto de seu casamento com Camila Bastiani.

O meia rubro-negro, de 31 anos, anunciou a chegada do bebê nas redes sociais, registrando o momento com a marca do pezinho do recém-nascido e a legenda “Bienvenido, Milanito”.

A chegada do primeiro filho consagra um ano especial e repleto de conquistas para o casal, que se conheceu em 2013, enfrentou separações, retomou o relacionamento e oficializou a união em 2023, em uma festa em Punta del Este para mais de 300 convidados. O nome do filho foi revelado em novembro, durante uma homenagem do Flamengo a Arrascaeta, que renovou contrato com o clube até 2028.

O ano de 2025 também foi marcado por conquistas profissionais para Arrascaeta, que foi peça fundamental na campanha do Flamengo que resultou na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, repetindo o feito histórico de 2019. Agora, o meia se prepara para embarcar para o Catar, ainda neste sábado (06), onde disputará a Copa Intercontinental.