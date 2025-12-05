Fluminense lança camisa comemorativa em homenagem ao título carioca de 1980
Edinho era capitão do time e foi o autor do gol da conquista
min de leitura | Escrito por Redação | 05 de dezembro de 2025 - 16:23
Produzida em parceria com a Liga Retrô, o Fluminense decidiu lançar a camisa do inesquecível título carioca de 1980. E o número escolhido foi o 5, que era do ex-zagueiro Edinho que, além de craque e capitão tricolor, foi o autor do gol daquela conquista.
Edinho estará na tarde de sábado (6), às 14h, nas Laranjeiras para conversar um pouco sobre a carreira e relembrar aquele gol que deu o título ao Tricolor.
A camisa — traz a assinatura do craque bordada em dourado no peito — já está disponível nas lojas oficiais do Fluminense espalhadas pelo Brasil e no site no www.loja.fluminense.com.br.