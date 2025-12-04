Intercontinental: Flamengo antecipa viagem ao Catar e altera logística para última rodada do Brasileiro

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na noite desta quarta-feira (03), que resultou na conquista do título brasileiro, o Flamengo segue com foco e se prepara para a disputa da Copa Intercontinental. Para melhor organização do tempo de preparo para as próximas partidas, a logística precisou ser alterada. O elenco principal ganhou duas folgas e se reapresentará no próximo sábado (6), quando a equipe embarca para o Catar.

Também no sábado ()6), o Rubro-Negro enfrenta o Mirassol, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo estava previsto para domingo (7), mas tende a ser antecipado pela CBF. A ideia do clube é entrar em campo com o time sub-20, sob o comando de Bruno Pivetti.

O adversário do Flamengo na estreia na competição internacional será o Cruz Azul, do México, na próxima quarta-feira (10).

O Rubro-Negro garantiu vaga na Copa Intercontinental ao levantar a taça da Libertadores, no último sábado (29), se tornando o primeiro clube do país a conquistar o troféu quatro vezes.