Torcida do Flamengo organiza novo 'AeroFla' em apoio ao elenco antes de viagem para o Intercontinental

O roteiro da festa será o mesmo da festa anterior. Fla estreia no dia 10 - Foto: Mariana Sá/Flamengo

A torcida do Flamengo prepara mais uma festa em apoio ao time, que agora embarca rumo ao Intercontinental. O primeiro 'AeroFla' reuniu torcedores em uma festa inesquecível antes da final da Libertadores, e agora, os rubro-negros se mobilizam novamente para prestar apoio aos jogadores, neste sábado (06), no Terminal BRT Fundão, antes do embarque para o Catar.

O roteiro será o mesmo da festa anterior. A concentração da torcida acontece no Terminal BRT Fundão, próximo ao terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, a partir de 11h (de Brasília). A chegada do ônibus está prevista para 13h.

O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. Em caso de vitória, enfrentará o Pyramids, do Egito, no dia 13. O vencedor do confronto vai enfrentar o Paris Saint-Germain, no dia 17, na grande decisão.