Bruno Henrique cogita se aposentar no Flamengo em 2026: "Está chegando ao fim"

Maiores campeões da história do Flamengo, com 17 títulos cada, e juntos desde 2019, Bruno Henrique e Arrascaeta neste momento caminham em sentidos opostos no clube. Enquanto o meia uruguaio acabou de renovar o seu contrato até o fim de 2028, o atacante cogita se aposentar ao encerrar o seu vínculo em dezembro de 2026.

Bruno Henrique tem mais um ano de contrato e vai entrar em sua última temporada no clube aos 35 anos (ele faz aniversário no próximo dia 30). Ainda no gramado do Maracanã após a conquista do Campeonato Brasileiro na noite da última quarta-feira, o atacante foi perguntado se pretende se aposentar no Flamengo e respondeu:

"Ah, sem sombra de dúvidas. Mais um ano de contrato no Flamengo, me perguntou se tenho mais dois anos de contrato pela frente. Falei que não sei. O meu desejo, minha vontade é terminar aqui no Flamengo, eu acho que esse momento está chegando ao fim. Jogar esse meu último ano com o Flamengo e quem sabe pendurar as chuteiras", afirmou.

Leia também:

Polícia busca em matas de Duque de Caxias, na Baixada, o jovem que foi sequestrado em Niterói

Quatro dias após conquistar Libertadores, Mengão ganha Brasileirão 2025 com antecedência

Dos 17 títulos de Bruno Henrique com a camisa rubro-negra, três são de Libertadores. E em 2025 o Flamengo acabou de repetir a tríplice coroa do ano mágico de 2019: Carioca, Brasileiro e continental. Mas BH ficou em cima do muro sobre o melhor ano:

"Claro que em 2019 foi o auge, sem sombra de dúvidas. Em 2022 me machuquei, mas fiz parte da primeira fase. E agora pude ajudar mais uma vez. Cada ano foi uma fase diferente, claro que no momento foi muito importante para mim vencer esse título, estou muito feliz", finalizou.